Gasaustritt in Innsbruck: Großeinsatz nach beschädigtem Methan-Tank

Am Vormittag war einiges los in der Kranebitter Allee. Wegen eines Gasaustritts mussten Feuerwehr, Polizei und Rettung ausrücken. Die B171 war für etwa eine Stunde gesperrt.

Bei Abrissarbeiten am Montagvormittag in der Kranebitter Allee in Innsbruck (Tirol) wurde durch die Schaufel eines Baggers ein älterer Flüssigmethan-Tank beschädigt. Infolgedessen kam es zu einem Methangas-Austritt. Da der Tank im Freien stand, konnte sich das Gas rasch mit der Umgebungsluft vermischen. Ein Baggerfahrer alarmierte sofort die Einsatzkräfte.

B171 wegen Großeinsatz gesperrt

Insgesamt rückten 34 Feuerwehrkräfte mit zehn Fahrzeugen aus. Auch fünf Rettungskräfte mit zwei Einsatzfahrzeugen, acht Polizisten mit fünf Streifen und zwei TIGAS-Mitarbeiter standen im Einsatz. Die B171 wurde zwischen 9.45 Uhr und 10.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt. „Drei Bewohner des betroffenen Gebäudes wurden evakuiert. Personenschaden entstand keiner“; informiert die Polizei. Das Gebäude wurde über längere Zeit durchgelüftet. Laut Einsatzleitung bestand keine Gefahr für umliegende Gebäude.