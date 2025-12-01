„Verwendung sofort einstellen“ – Zalando ruft Produkt zurück

Zalando informiert aktuell über Rückruf. Ein Kosmetikprodukt überschreitet einen gesetzlichen Grenzwert. Vom weiteren Gebrauch wird dringend abgeraten.

Konkret geht es um den „ProLine Felt Tip Eyeliner“, der zwischen Dezember 2022 und November 2025 im Zalando Online-Shop verkauft wurde. „Eine standardmäßige Überprüfung hat ergeben, dass das Produkt nicht den Anforderungen der EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 entspricht“, heißt es vom Unternehmen.

©Zalando.de Zalando informiert über Rückruf eines schwarzen Eyeliners.

Eyeliner zurückgerufen: „Verwendung sofort einstellen“

Betroffen ist der Inhaltsstoff Carbon Black, der den gesetzlichen Grenzwert überschreitet. Dadurch ist die Sicherheit der Verbraucher nicht mehr gewährleistet. Deshalb hat der Hersteller Markwins Beauty Brands International Ltd beschlossen, einen Rückruf zu starten. Es wird dringend empfohlen, die Verwendung sofort einzustellen.

Zalando-Rückruf: Dieser Eyeliner ist betroffen Produktkategorie: Eyeliner

Eyeliner Produktname: ProLine Felt Tip Eyeliner / E8752/Black

ProLine Felt Tip Eyeliner / E8752/Black Produktmarke: WET N WILD

WET N WILD Zalando-Artikelnummer: W1C34E01T-Q11

W1C34E01T-Q11 Typ / Modellnummer: E8752 – EAN 4049775587527. Betroffene Chargen: Alle Chargen

E8752 – EAN 4049775587527. Betroffene Chargen: Alle Chargen Der Artikel wurde zwischen Dezember 2022 und November 2025 in unserem Zalando Online-Shop verkauft

Produktrückruf: Das kannst du jetzt tun

Wer den Eyeliner bestellt hat, kann ihn jetzt kostenlos zurückschicken. Der Kaufpreis wird vollständig auf das Konto zurückerstattet, mit dem die Bestellung bezahlt wurde. Bei Fragen oder Bedenken können sich Kunden an askproductcompliance@zalando.de oder die Kundendienst-Hotline wenden. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten und danken dir für dein Verständnis“, betont Zalando.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 19:00 Uhr aktualisiert