„Selbstständigkeit fördern“ – neues Wohnprojekt in Amstetten

Auch Menschen mit Beeinträchtigungen haben ein Recht auf ein selbstständiges Leben – davon ist Niederösterreich überzeugt. Deshalb sollen 22 Wohnungen für junge Menschen entstehen.

„Ich freue mich sehr, dass zu den 144 Tagesstätten, 72 Wohnhäusern und 81 Wohngruppen in Niederösterreich jetzt eine weitere Einrichtung dazukommt“, sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Montag in Amstetten (Niederösterreich). Denn es wurde das neue ASSIST-Wohnprojekt I.LIVING vorgestellt.

Niederösterreich: 5.880 Menschen mit Behinderung werden betreut

„Insgesamt werden in Niederösterreich rund 5.880 Menschen mit Behinderung in institutionellen Einrichtungen betreut, und der Bedarf steigt weiter“, erklärt sie. Bis zum Sommer sollen 22 Wohnungen für junge Menschen mit Körper- und Sekundarbehinderungen entstehen. Diese sollen deren Selbstständigkeit und Autonomie fördern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro, davon werden 1,78 Millionen Euro vom Land Niederösterreich und rund 600.000 Euro für die Sanierung über eine EU-Förderung vom Bund übernommen.

Non-Profit-Organisation setzt sich für Menschen mit Behinderung ein

Die ASSIST gemeinnützige GmbH, eine Non-Profit-Organisation, entstand 1993 aus einer Elterninitiative in Wien. Derzeit werden 436 Menschen betreut, und seit 2015 betreibt ASSIST in Amstetten eine Tagesstätte. „Unser Ziel ist die Förderung von Menschen mit Körper- und Sekundarbehinderungen in Bezug auf Selbstständigkeit und Autonomie“, erklärt Geschäftsführerin Sylvia Eberdorfer-Kryza.

Wohnungen direkt beim Bahnhof

Das Projekt soll in einem ehemaligen Physikalischen Zentrum direkt beim Bahnhof entstehen, 950 Meter von der Tagesstätte entfernt. „Vom alten Gebäude bleibt nur die Außenfassade bestehen. Die Komplettsanierung erfolgt unter Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaspekten, die 220 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.“ erläutert ASSIST-Geschäftsführer Heinz Greier. „Die Kinder haben sich ein Wohnen verdient, das sicher, selbstbestimmt und gut begleitet ist. Es geht um einen Ort der Weiterentwicklung, das Coachen von Selbstständigkeit und darum, das Leben der jungen behinderten Menschen proaktiv zu gestalten. Die Teilhabe am öffentlichen Leben ist ein Grundrecht aller Menschen“, betonte Christiane Scheiblauer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 19:40 Uhr aktualisiert