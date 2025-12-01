Skip to content
/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt den schneebedeckten Mittagskogel.
Am Dienstag ist es in Österreich größtenteils nebelig.
Österreich
01/12/2025
Prognose

Österreich am Dienstag: Nebel dominiert, Sonne nur vereinzelt

Der Dienstag ist eher trüb, mit dichtem Nebel und eventuell leichtem Nieselregen. Abseits der typischen Nebelgebiete scheint die Sonne. Es sind Temperaturen bis zu 9 Grad möglich.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Über den Niederungen im Norden und Osten, im Waldviertel, am Alpenostrand und in den inneralpinen Becken und Tälern bleibt es bis zum Abend trüb. Beständiger Nebel oder Hochnebel hält an, stellenweise kann es aus der feuchten Schicht leicht nieseln. „Chancen auf kurze sonnige Momente sind gering“, weiß die GeoSphere Austria.

Temperaturen bis zu 9 Grad am Dienstag

Abseits der typischen Nebelgebiete und oberhalb von etwa 700 bis 1000 m Seehöhe scheint die Sonne weitgehend ungestört. Der Wind weht schwach, im Osten mäßig aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 5 und plus 4 Grad. Tageshöchstwerte erreichen in den Nebelgebieten nur minus 1 bis plus 5 Grad, in den sonnigen Regionen sind bis zu plus 9 Grad möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 20:08 Uhr aktualisiert
