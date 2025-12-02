Schlägerei und Drohung: „Waffe“ entpuppt sich als Schuhlöffel

Ein Streit in einem Lokal ist völlig eskaliert: Ein 49-Jähriger wurde von seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und verletzt. Kurz darauf rückte die Polizei an, nachdem der Mann mit einem metallischen Gegenstand zurück.

Der 49-Jährige betrat das Lokal nach einer Schlägerei mit "einem langen metallischen Gegenstand". Die Polizei wurde sofort alarmiert.

Am Montag, dem 1. Dezember kam es in einem Lokal im Zentrum von Telfs zu einem heftigen Streit zwischen einem 49-Jährigen und einem 51-Jährigen. Gegen 21 Uhr verlor der Österreicher die Beherrschung, versetzte seinem Kontrahenten mehrere Schläge ins Gesicht und beförderte ihn anschließend aus dem Lokal. Der verletzte 49-Jährige kehrte kurze Zeit später zurück, ausgestattet mit einem langen metallischen Gegenstand. Eine Mitarbeiterin des Lokals hielt das Objekt für ein Hieb- oder Stichwerkzeug, verschloss geistesgegenwärtig die Eingangstüre und alarmierte die Polizei. Als die Streife eintraf, stellte sich heraus: Bei dem angeblichen Waffenobjekt handelte es sich um einen Schuhlöffel. Der Mann wurde festgenommen, der Gegenstand sichergestellt.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Nach der Aufnahme des Sachverhalts konnte die Festnahme wieder aufgehoben werden. Der 49-Jährige musste aufgrund schwerer Gesichtsverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Hall eingeliefert werden. Ein Alkomattest verlief positiv. Die Polizei wird nach Abschluss der Erhebungen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie die Bezirkshauptmannschaft erstatten.

