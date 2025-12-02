Zug kollidierte mit Straßenwalze

Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einer Straßenwalze am Sonntagnachmittag auf der Strecke Herzogenburg-Krems gelang es den Einsatzkräften rasch, eine eingeklemmte Person zu befreien.

Am Nachmittag des Sonntages, 1. Dezember 2025 kam es auf der Eisenbahnstrecke Herzogenburg-Krems an der Donau zum Zusammenprall zwischen einem Regionalzug und einer Straßenwalze. Insgesamt 2,5 Stunden dauerte der Einsatz. „Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde bei der Straßenwalze das Führerhaus abgerissen und die Lenkperson darunter eingeklemmt“, so die Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg-Stadt auf Facebook.

Reisende Zuggäste

„Durch Ersthelfer setzen die Rettungskette in Marsch. Den Rettungskräften gelang es rasch die verletzte Person zu befreien“, so die Feuerwehr weiter. Danach wurde „in Absprache mit dem Eisenbahnverkehrsunternehmen der Transport der reisenden Zuggäste zum nächsten Hauptbahnhof organisiert. Die Entfernung des Wracks erfolgte durch die Baufirma selbst“.

Im Einsatz waren: