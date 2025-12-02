Skip to content
Insgesamt 2,5 Stunden dauerte der Einsatz.
Herzogenburg/Niederösterreich
02/12/2025
Eingeklemmt

Zug kollidierte mit Straßenwalze

Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einer Straßenwalze am Sonntagnachmittag auf der Strecke Herzogenburg-Krems gelang es den Einsatzkräften rasch, eine eingeklemmte Person zu befreien.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)

Am Nachmittag des Sonntages, 1. Dezember 2025 kam es auf der Eisenbahnstrecke Herzogenburg-Krems an der Donau zum Zusammenprall zwischen einem Regionalzug und einer Straßenwalze. Insgesamt 2,5 Stunden dauerte der Einsatz. „Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde bei der Straßenwalze das Führerhaus abgerissen und die Lenkperson darunter eingeklemmt“, so die Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg-Stadt auf Facebook.

Reisende Zuggäste

„Durch Ersthelfer setzen die Rettungskette in Marsch. Den Rettungskräften gelang es rasch die verletzte Person zu befreien“, so die Feuerwehr weiter. Danach wurde „in Absprache mit dem Eisenbahnverkehrsunternehmen der Transport der reisenden Zuggäste zum nächsten Hauptbahnhof organisiert. Die Entfernung des Wracks erfolgte durch die Baufirma selbst“.

Im Einsatz waren:

  • FF Herzogenburg-Stadt
  • FF Oberndorf in der Ebene
  • Polizei
  • Rettungsdienst
  • ÖBB Infra
