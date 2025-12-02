Inflation steigt im November auf 4,1 Prozent

Die Teuerung in Österreich hat im November 2025 erneut angezogen. Laut Schnellschätzung von Statistik Austria liegt die Inflation bei 4,1 Prozent und damit knapp über dem Oktoberwert von 4,0 Prozent.

Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Preise um 0,4 Prozent. Treiber der Entwicklung ist erneut die Energiekomponente. Energie verteuerte sich im Jahresabstand um 10,9 Prozent, nach bereits kräftigen 9,4 Prozent im Oktober. Auch bei Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak beschleunigte sich der Preisanstieg auf 4,4 Prozent (Oktober: 4,0 Prozent). Der Dienstleistungsbereich bleibt mit 4,5 Prozent Preisplus der stärkste Einzelblock, auch wenn der Zuwachs minimal unter dem Oktoberwert von 4,6 Prozent liegt. Industriegüter bleiben mit 1,3 Prozent unverändert zum Vormonat. Die Kerninflation (Dienstleistungen plus Industriegüter) stagniert bei 3,4 Prozent.

Spürst du die Inflation? Ohja und wie Nein, eigentlich nicht Ich bin reich Ein wenig Ja Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal