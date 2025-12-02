Skip to content
Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Preise um 0,4 Prozent.
Österreich
02/12/2025
Inflation steigt im November auf 4,1 Prozent

Die Teuerung in Österreich hat im November 2025 erneut angezogen. Laut Schnellschätzung von Statistik Austria liegt die Inflation bei 4,1 Prozent und damit knapp über dem Oktoberwert von 4,0 Prozent.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Preise um 0,4 Prozent. Treiber der Entwicklung ist erneut die Energiekomponente. Energie verteuerte sich im Jahresabstand um 10,9 Prozent, nach bereits kräftigen 9,4 Prozent im Oktober. Auch bei Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak beschleunigte sich der Preisanstieg auf 4,4 Prozent (Oktober: 4,0 Prozent). Der Dienstleistungsbereich bleibt mit 4,5 Prozent Preisplus der stärkste Einzelblock, auch wenn der Zuwachs minimal unter dem Oktoberwert von 4,6 Prozent liegt. Industriegüter bleiben mit 1,3 Prozent unverändert zum Vormonat. Die Kerninflation (Dienstleistungen plus Industriegüter) stagniert bei 3,4 Prozent.

Spürst du die Inflation?

Ohja und wie
Nein, eigentlich nicht
Ich bin reich
Ein wenig
Ja
VPI-Gesamtindex/TeilindexGewicht (In Prozent)Veränderung gegenüber November 2024 (+/– %)Einfluss auf Vorjahresveränderung (+/– Prozentpunkte)
VPI-Gesamtindex100,004,14,1
Kerninflation76,283,42,500
Industriegüter28,341,30,355
Energie8,7610,90,947
Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol14,964,40,653
Dienstleistungen47,944,52,144
