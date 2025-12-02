Auto in Acker geschleudert – zwei Verletzte

Zu einem schweren Frontalzusammenstoß kam es heute früh, kurz nach drei Uhr, auf der B1 im Gemeindegebiet von Wals. Ein Auto und ein Klein-Lkw kollidierten ungebremst.

Am Dienstag, 2. Dezember kurz nach drei Uhr morgens kam es auf der B1 im Gemeindegebiet von Wals (Salzburg) zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Klein-Lkw. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß in den danebenliegenden Acker geschleudert. Der Lkw kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Beide prallten ungebremst zusammen

Der Lenker des Autos, ein 29-jähriger Deutscher aus Oberbayern, musste von der Feuerwehr mittels hydraulischer Schere aus dem Auto befreit werden. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Klein-Lkw, ein 22-jähriger Rumäne, kam ebenfalls mit Verletzungen ins Krankenhaus. Er gab an, dass das Auto plötzlich auf seine Fahrspur geriet, und beide ungebremst zusammenprallten. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Mit dem 29-Jährigen konnte aufgrund der Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden.