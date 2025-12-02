70-Jährige bei Frontalzusammenstoß verletzt

Ein Verkehrsunfall in Mayrhofen forderte eine Verletzte. Die 70-jährige Frau stieß beim Einbiegen mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Um etwa 17 Uhr am 1. Dezember geschah das Unglück in Mayrhofen im Bezirk Schwaz in Tirol. Eine 70-jährige Lenkerin bog von der Bundesstraße in Richtung Einfahrt Mayrhofen Mitte ab. Dabei prallte sie gegen das Auto eines 51-jährigen ukrainischen Staatsbürgers. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt, die 70-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.