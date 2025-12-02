Im November war es „sehr sonnig“

Österreich blickt auf einen überdurchschnittlich sonnigen November 2025 zurück: Mit 33 Prozent mehr Sonnenstunden zählt er zu den 15 sonnigsten seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die erste Hälfte des Novembers 2025 verlief relativ mild, die zweite Hälfte relativ kühl. „Über den gesamten Monat gesehen war es auf den Bergen etwas wärmer als im klimatologischen Mittel, und der November 2025 liegt hier auf Platz 31 der 175-jährigen Gebirgsmessreihe“, so Klimatologe Orlik. „In den Niederungen sorgten hingegen einige Inversionswetterlagen für etwas mehr kühle Phasen. Daher liegt der November 2025 hier auf Platz 101 der 259-jährigen Tiefland-Messreihe.“

Im Vergleich zu davor

Im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit, dem Klimamittel 1991-2020, liegt der November 2025 im Tiefland um ein Grad unter dem Durchschnitt, auf den Bergen hingegen um 0,5 Grad über dem Durchschnitt. Im Vergleich zum Zeitraum 1961-1990, der von der globalen Klimaerwärmung noch nicht so stark beeinflusst war, war der November 2025 im Tiefland Österreichs um 0,2 Grad und auf den Bergen um 1,6 Grad zu mild.

In vielen Regionen etwas zu trocken

Der November 2025 brachte im österreichweiten Mittel fünf Prozent weniger Niederschlag als ein durchschnittlicher November. Relativ feucht war es in der regionalen Auswertung im Waldviertel, Weinviertel und Teilen des Burgenlands. Relativ trocken war es besonders im Tiroler Oberland, Osttirol, Oberkärnten und im Lungau. Die Zahl der Tage mit Schneedecke lag in allen Höhen in etwa im Bereich der typischen Schwankungsbreite für einen November. (APA;2.12.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 10:34 Uhr aktualisiert