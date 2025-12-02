Neues Austro-„Tatort“-Duo: Miriam Fussenegger und Laurence Rupp

Nun ist es offiziell: „Die Neuen sind bereit“, heißt es in einer Aussendung vom ORF. 2010 starteten sie gemeinsam ihr Schauspielstudium am renommierten Max Reinhardt Seminar in Wien und drückten vier Jahre lang gemeinsam die „Schulbank“ – 15 Jahre später ist klar: Miriam Fussenegger und Laurence Rupp ermitteln ab 2027 Seite an Seite am Österreich-„Tatort“, so bestätigt der ORF. Zusammen zu spielen ist den neuen österreichischen Top-Ermittlern nicht neu – schon während der Ausbildung standen sie für eine Produktion von William Shakespeares „Sommernachtstraum“ als Elfen-Königspaar Titania und Oberon auf der Bühne.

Drehstart für den ersten Fall

…von Miriam Fussenegger und Laurence Rupp unter der Regie von Dominik Hartl (auch „School of Champions“, Staffel drei ab 18. Jänner 2026 in ORF 1 sowie schon ab 1. Jänner auf ORF ON) und nach einem Drehbuch von Sarah Wassermair – das Duo zeichnet gemeinsam auch für den Österreich-Fall „Azra“ verantwortlich – wird voraussichtlich im Frühling 2026 sein. Bevor Miriam Fussenegger und Laurence Rupp 2027 auf den Bildschirmen in die Fußstapfen von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser treten, die auf eigenen Wunsch den „Tatort“-Dienst quittieren, ist Österreichs langjähriges Erfolgsduo bis Ende 2026 in ORF 2 und auf ORF ON noch in drei neuen Austro-Krimis zu sehen: Am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, führt „Der Elektriker“ die beiden um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere und auf ORF ON an den „Tatort“ Pflegeheim. Im Laufe des Jahres 2026 stehen die beiden neuen Österreich-Fälle „Gegen die Zeit“ (AT) und „Dann sind wir Helden“ (AT) auf dem ORF-Programm.

ORF-Generaldirektor: „Zwei mehr als würdige Nachfolger“

„Der ‚Tatort‘-Abschied von den Publikumslieblingen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, die im ORF seit vielen Jahren für Top-Quoten sorgen, fällt natürlich schwer. Gleichzeitig freue ich mich, dass mit Laurence Rupp und Miriam Fussenegger zwei mehr als würdige Nachfolger für die Staffelübergabe gefunden wurden“. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz:„Der Abschied von Harry und Adele vom ‚Tatort‘ hat ORF-intern schon länger seine Schatten vorausgeworfen. Dadurch konnten wir uns intensiv mit der Frage der Nachfolge für dieses großartige Duo beschäftigen. Es ist faszinierend, wie sich diese neue Konstellation dann auf so natürliche Weise herausgebildet hat“.

Miriam Fussenegger: „Große Ehre und Auszeichnung“

„Als ich erfahren habe, dass ich neue ‚Tatort‘-Kommissarin werde, war ich erst ungläubig, dann habe ich mich sehr gefreut. Es folgten natürlich auch eine gewisse Aufregung und Nervosität, weil man die großen Fußstapfen, in die man tritt, ausfüllen möchte. Es ist schön, dieses große Geheimnis, das ich schon so lange mit mir herumtrage, jetzt teilen zu dürfen. Der ‚Tatort‘ ist ikonisch. Es ist eine Ehre und Auszeichnung, sich in die Riege dieser tollen Schauspieler:innen einzureihen“, sagt Miriam Fussenegger. Weiters: „Die Reihe steht für Qualität sowie gesellschaftspolitische und sozialkritische Inhalte. Man darf seine Figur lange begleiten und entwickeln.“ Zu ihrem Partner: „Ich kenne Laurence schon sehr lange und freue mich, mit ihm einen Partner an meiner Seite zu haben, den ich schauspielerisch und menschlich schätze. Es ist ein Geschenk, sowohl privat als auch in der Figur bereits eine gewisse Vertrauensbasis zu haben. Der ‚Tatort‘ lebt von der Kombination dieser zwei Menschen, die miteinander spielen und diese Begegnung erleben.“

Laurence Rupp: „Große Demut und Verantwortung, aber auch irrsinnige Freude“

„Es ist überwältigend, Teil des neuen ‚Tatort‘-Teams zu sein. Ich spüre eine große Demut und Verantwortung, aber auch eine irrsinnige Freude. Ich freue mich darauf, mich mit dieser Figur auseinanderzusetzen und Alex Maleky zum Leben zu erwecken. An der ‚Tatort‘-Reihe ist toll, dass ein großes Augenmerk auf gute Bücher sowie tolle Regie und Schauspieler:innen gelegt wird. Es werden Filme geschaffen, die in die Tiefe gehen.“ Über seine „Tatort“-Vergangenheit sagt er: „Eine Zeit lang bin ich mit meiner Familie sonntags zu Hause gesessen und habe den ‚Tatort’ geschaut – das war das einzige TV-Programm, bei dem das regelmäßig der Fall war. Ich hatte auch schon berufliche Berührungspunkte mit dem ‚Tatort‘ – etwa im Fall ‚Pumpen‘, in dem ich einen Fitnesstrainer – ein richtiges Schlitzohr – gespielt habe. Jetzt wechsle ich die Seiten, obwohl Alex auf seine eigene Art und Weise auch ein Schlitzohr ist.“ Außerdem: „Mit Miriam zu arbeiten, ist sehr besonders. Wir kennen uns seit 15 Jahren und haben die Arbeit des Kennenlernens und des miteinander warm Werdens daher bereits erledigt.“