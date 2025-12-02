Millionenschulden: Konkurs in der Baubranche

Das Ende für einen Spezialisten in der Transport- und Kranbranche: Über die H & B Holding GmbH wurde beim Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren eröffnet.

Der Alpenländischer Kreditorenverband berichtet: Über das H & B Holding GmbH wurde am Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren eröffnet. Die Holdinggesellschaft ist auf Sonder- und Schwertransporte sowie Vermietung und Servicierung von Turmdrehkränen spezialisiert.

Der Grund?

Als Ursache wurde laut AKV die wirtschaftliche Krise und die Insolvenz sämtlicher Tochtergesellschaften (darunter HEAVYLOG und XL-Kranlogistik) genannt. „Laut eigenen Angaben habe sich die wirtschaftliche Situation durch die Konkursverfahren der oben genannten Tochtergesellschaften verschärft und die operative Tätigkeit der Tochtergesellschaften konnte in den letzten Monaten nur teilweise übernommen werden. Die Tochtergesellschaften W.e.s.t Straßentransport GmbH und die HCR Crane Rental GmbH üben derzeit keine operative Tätigkeit aus“, so der AKV in einer Aussendung.

Verbindlichkeiten: Rund 14,2 Millionen Euro

„Das schuldnerische Vermögen besteht im Wesentlichen aus den Beteiligungen an den Tochtergesellschaften, dem Eigentum an der Betriebsliegenschaft EZ 966 KG 16120 Münchendorf sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden mit rund EUR 6,7 Mio. beziffert“, so der AKV weiter. Betroffen sind rund 70 Gläubiger und die Verbindlichkeiten belaufen sich auf ungefähr 14,2 Millionen Euro. Insgesamt sind drei Dienstnehmer betroffen. Eine Fortführung oder ein Sanierungsplan werden nicht beabsichtigt. Das Unternehmen soll liquidiert werden.