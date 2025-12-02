Mit 240 km/h unterwegs: Raserauto wurde beschlagnahmt

Zwei Autos waren auf der A14 mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Polizeibeamten gelang es, ein Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer ist seinen Wagen und seinen Führerschein los.

Die beiden Lenker waren zu schnell unterwegs, einer fuhr der Polizei davon.

In der Nacht vom 28. November wurde eine Zivilstreife auf der A14 Rheintalautobahn in der Nähe von Dornbirn auf zwei rasende Fahrzeuge aufmerksam, die hintereinander in Richtung Deutschland fuhren.

Tempolimit um 130 km/h überschritten

Einer der beiden Lenker, ein 34-jähriger Deutscher, konnte von der Streife gestoppt werden. Er fuhr bei regennasser Fahrbahn mit 240 anstatt der erlaubten 110 km/h. Daher wurde sein Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, und sein PKW beschlagnahmt. Das zweite Fahrzeug, es hatte eine Schweizer Zulassung, fuhr mit über 200 km/h weiter und konnte nicht gestoppt werden.