Ein Bild auf 5min.at zeigt ein rotes Buch über Insolvenzgesetze.
Vorarlberg
02/12/2025
KSV 1870 informiert

Vorarlberger Baufirma meldet Insolvenz an

Über die Mangold Bau GmbH aus Lochau (Vorarlberg) wurde am Landesgericht Feldkirch auf Eigenantrag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

von Nadia Alina Gressl
Der KSV 1870 informiert: Die Mangold Bau GmbH, eine Baufirma aus Lochau (Vorarlberg) hat ein Sanierungsverfahren (ohne Eigenverwaltung) eröffnet. Das Unternehmen will saniert und weitergeführt werden, jedoch unter Aufsicht eines Verwalters, so in der Aussendung weiter.

Die Ursache?

Die Firma nennt, laut dem KSV 1870 drei Hauptgründe: Die gesamte Baubranche habe weniger Aufträge (Reduktion der Wirtschaftsleistung). Das Baumaterial sei viel teurer geworden (massive Verteuerungen). Und zwei ungewöhnlich hohe Schadensfälle. Die Verbindlichkeiten lieben bei rund 1,7 Millionen Euro, heißt es laut KSV 1870 von der Schuldnerin. Betroffen sind 17 Mitarbeiter und etwa 70 Gläubiger.

