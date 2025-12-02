SPAR zahlt über 243.000 Euro Prämie an Obst- und Gemüse-Bauern

SPAR setzt ein starkes Zeichen für Qualität und Regionalität in der heimischen Landwirtschaft: Erstmals wurde im Herbst 2025 die neue Obst- und Gemüseprämie für die Jahre 2024 und 2025 vergeben. Die Prämie wird künftig alle zwei Jahre ausbezahlt und ist Teil des neu überarbeiteten SPAR Qualitätsprogramms Obst & Gemüse. Insgesamt wurden heuer mehr als 243.000 Euro Prämie an Obst- und Gemüse-Bauern in ganz Österreich ausgezahlt.

Seit 2010: SPAR-Eierprämie

Analog zur erfolgreichen SPAR-Eierprämie, die bereits seit 2010 besteht, verfolgt auch die Obst- und Gemüseprämie das Ziel, herausragende Qualitätsarbeit sichtbar zu machen und gezielt zu fördern. Die Auszahlung erfolgt abhängig vom Ergebnis einer unabhängigen Kontrolle. Besonders ausgezeichnet werden Betriebe, die durch einen klar strukturierten Betriebsablauf und ein durchdachtes Qualitätsmanagementsystem überzeugen. Für die Jahre 2024 und 2025 wurde eine Gesamtprämie von mehr als 243.000 Euro an 334 Betriebe, die Obst und Gemüse für SPAR produzieren, ausbezahlt. Je nach Auditergebnis wurden pro Betrieb bis zu 1.600 Euro ausbezahlt. „Mit der Obst- und Gemüseprämie setzen wir ein klares Zeichen für Qualität und Regionalität. Wir sehen die heimischen Landwirt:innen als engagierte Partner, mit denen wir gemeinsam höchste Qualität für unsere Kund:innen sichern. Die Betriebe leisten tagtäglich hervorragende Arbeit und das verdient Anerkennung und Unterstützung“, so SPAR-Vorstand Markus Kaser.

Die Prämie basiert auf dem SPAR-5-Punkte-Qualitätsprogramm Obst & Gemüse:

SPAR setzt auf Kontrollen: Vom Feld bis zur Verpackung werden alle relevanten Schritte nach klar definierten Vorgaben überprüft – mit Fokus auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. So wenig Pflanzenschutzmittel wie möglich: SPAR fördert integrierten Pflanzenschutz durch robuste Sorten, Monitoring und gezielten Mitteleinsatz nur bei Notwendigkeit. Höchste Qualitätsansprüche: Von der Sortenauswahl über den optimalen Erntezeitpunkt bis zur Kühlung und Hygiene gelten strenge Vorgaben für Frische, Sicherheit und Geschmack. Rückverfolgbarkeit und Herkunft: Die Prämie wird ausschließlich an österreichische Betriebe vergeben und die Herkunft bis zum einzelnen Feld ist vollständig nachvollziehbar. Gemeinsam besser werden: SPAR begleitet Betriebe aktiv mit Beratung und Audits – für kontinuierliche Weiterentwicklung und besondere Qualitätsarbeit.

Starke Partnerschaften für die Zukunft

Die Zusammenarbeit zwischen SPAR und den heimischen Obst- und Gemüseproduzenten ist von echter Partnerschaft geprägt. Beide Seiten verfolgen ein gemeinsames Ziel: Konsumenten sollen frische, regionale Produkte in bester Qualität und mit vollem Genuss erhalten. SPAR unterstützt die Betriebe mit persönlichen Beratungen, klaren und praxisnahen Qualitätsvorgaben sowie einer offenen, verlässlichen Kommunikation. Durch kurze Transportwege, die Förderung regionaler Wertschöpfung und nachvollziehbare Standards entsteht ein System, das sowohl den landwirtschaftlichen Betrieben als auch den Kunden zugutekommt.