Nach Schlägerei: Guido Burgstaller bekommt mehr als 55.000 Euro

Der Zivilprozess gegen jenen Mann, der Guido Burgstaller niederstreckte, ist am Wiener Landesgericht zu Ende gegangen. Der Ex-Rapid-Star bekommt 55.800 Euro.

Guido Burgstaller spricht von einer "Horrorzeit" nach dem Vorfall im Volksgarten.

Nachdem der 23-Jährige im Dezember letzten Jahres im Wiener Club Volksgarten Guido Burgstaller mit einem Faustschlag schwer verletzte, kam es nun zum Zivilprozess, in dem der Ex-Rapidler Schadenersatz forderte.

Was zuvor geschah

Am 14. Dezember 2024 geriet der 23-Jährige mit Burgstaller in einen Streit. Er schlägt zu, Burgstaller fällt, und kracht mit dem Kopf auf den Asphalt. Die Diagnose lautet Schädelbruch. Guido Burgstaller erleidet Dauerfolgen und muss seine aktive Karriere beenden. Der mittlerweile 24-Jährige wurde im März 2025 zu 16 Monaten wegen schwerer Körperverletzung verurteilt.

Über 70.000 Euro gefordert

Im Zivilrechtsprozess einigten sich beide Parteien nun auf einen Vergleich. Burgstaller und sein Rechtsanwalt Nikolas Rosenauer forderten zuvor 73.000 Euro Schadenersatz. Die Summe setzt sich zusammen aus 58.000 Euro Verdienstausfall, 6.000 Euro Heilungskosten und 9.000 Euro Schmerzensgeld.

Erste Angebote scheitern

Der Täter kann diese Summe allerdings nicht bezahlen, möchte einen Vergleich erzielen. Das erste Angebot von 30.000 lehnt Burgstallers Anwalt vehement ab. „Dieser Betrag ist keine Gesprächsgrundlage.“

„Mit dem Rücken zur Wand“

„Die Familie hat nichts, keine Ersparnisse.“ , sagt der Verteidiger des 24-Jährigen, Klaus Ainedter. „Mein Mandant steht mit dem Rücken zur Wand. Er hat ein Auto, das ist 8.000 Euro wert, das kann man verkaufen.“

Einigung nach stundenlangen Verhandlungen

Das zweite Angebot beträgt 50.000 Euro, auch dieses Angebot wird nicht angenommen. Schließlich einigen sich beide Parteien auf 55.800 Euro. Bis 24. Dezember sind 50.000 Euro fällig, der Rest wird später beglichen. Rosenauer spricht von „einem großen Entgegenkommen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 13:28 Uhr aktualisiert