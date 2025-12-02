/ ©5 Minuten
14-Jähriger droht Mitschülerinnen mit dem Umbringen
Ein 14-Jähriger Schüler der Polytechnischen Schule Herzogenburg drohte mehreren Schülerinnen mit dem Tod. Er wird angezeigt und suspendiert.
Der Schüler der Polytechnischen Schule im Bezirk St. Pölten drohte am Montag, dem 1. Dezember, mehrere Klassenkameradinnen umzubringen. „Die Worte waren so klar, dass man sie ernst nehmen muss“, so die Bildungsdirektion gegenüber der Kronen Zeitung. Als der Direktor der Schule von dem Fall erfuhr, suspendierte er den Schüler und erstattete Anzeige. Die betroffenen Schülerinnen wurden vom schulpsychologischen Dienst betreut.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.