14-Jähriger droht Mitschülerinnen mit dem Umbringen

Der Schüler der Polytechnischen Schule im Bezirk St. Pölten drohte am Montag, dem 1. Dezember, mehrere Klassenkameradinnen umzubringen. „Die Worte waren so klar, dass man sie ernst nehmen muss“, so die Bildungsdirektion gegenüber der Kronen Zeitung. Als der Direktor der Schule von dem Fall erfuhr, suspendierte er den Schüler und erstattete Anzeige. Die betroffenen Schülerinnen wurden vom schulpsychologischen Dienst betreut.