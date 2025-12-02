Salzburg: Pflegebonus bis Mitte 2026 verlängert

Die Landesregierung hat beschlossen, den Pflegebonus bis Juni zu verlängern. Damit will man die Pflegekräfte entlasten.

Die Salzburger Landesregierung hat beschlossen, den Pflegebonus bis Ende Juni 2026 auszubezahlen. Damit möchte das Land einen Schritt in Richtung Entlastung seiner Pflegekräfte machen. Ziel ist es, den drohenden Gehaltsverlust ab Jänner abzuwenden. Konkret bedeutet das für viele Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich, dass ein Reallohnverlust vorerst vermieden wird.

„Gehaltsverlust vom Tisch“

„Der Gehaltsverlust, der für viele Pflegekräfte mit Jänner eingetreten wäre, ist damit vom Tisch“, sagt Reinhard Waldhör, Bundesvorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft. „Das gibt den Verantwortlichen im Land Salzburg die Möglichkeit, nach einem Abrüsten der Worte aufeinander zuzugehen und weitere tragfähige Lösungen auf Augenhöhe auszuarbeiten!“

Gewerkschaft fordert nachhaltige Lösungen

Das wäre allerdings nur ein erster Schritt, da der Pflegebonus vorerst nur bis Juni 2026 ausgezahlt wird. Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass viele Probleme in der Pflege weiterhin ungeklärt sind. Es seien rasche und nachhaltige Gespräche über faire Arbeitsbedingungen, sichere Personalstandards und langfristige Gehaltsperspektiven erforderlich.

Gewerkschaft mahnt: Nachhaltige Vereinbarungen treffen

Deshalb fordert die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft alle Beteiligten im Land Salzburg auf: „Nutzen Sie die kommenden Monate, um verbindliche Vereinbarungen zu treffen, die die Pflegeversorgung nachhaltig sichern! Der Pflegebereich – und die Menschen, die darin täglich Verantwortung übernehmen – verdienen mehr als befristete Kompromisse.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 15:27 Uhr aktualisiert