Weihnachtsrekord: Post transportiert 1,6 Mio. Pakete an einem Tag

In der Weihnachtszeit hat das Christkind alle Hände voll zu tun – und auch die Österreichische Post. Mehrere Tage in Folge wurden über eine Million Pakete transportiert. Bereits am Montag wurde der Tagesrekord für das Jahr 2025 erreicht – mit stolzen 1,6 Millionen Paketen.

„ Rund 1,6 Millionen Pakete an einem einzigen Tag sind ein neuer Rekord und zeigen die enorme Leistungsfähigkeit unseres Teams. Trotz dieser Spitzenmengen stellen wir sicher, dass alle Pakete pünktlich und zuverlässig ankommen“, betont Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG . Bedanken möchte er sich vor allem bei den Mitarbeitern, die in dieser Zeit alles geben, um Österreich zu Weihnachten miteinander zu verbinden.

20 Millionen Pakete im Dezember erwartet

Bis 24. Dezember prognostiziert die Post weiterhin hohe Sendungsmengen. Allein im Dezember werden rund 20 Millionen Pakete erwartet. Außerdem rechnet das Unternehmen in der Adventzeit mit etwa 50 Millionen Briefen und Weihnachtskarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 17:00 Uhr aktualisiert