Einfamilienhaus in Hard in Flammen – Feuerwehr im Großeinsatz

Ein Mann alarmierte den Notruf und kümmerte sich um die anwesende Frau. Die Einsatzkräfte mussten rund vier Stunden den Brand löschen. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Am Dienstag gegen 5 Uhr früh wurde die Feuerwehr im Bereich der Schweizergasse in Hard (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) zu einem Brand gerufen. Dort stand ein Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Vor dem Gebäude wurde eine 94-jährige Frau angetroffen. Der Mann, der den Notruf getätigt hatte, kümmerte sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte, um die sichtlich verwirrte und unterkühlte Frau. Sie wurde anschließend von der Rettung erstversorgt.

Brandursache noch unklar

„Die umliegenden Feuerwehren standen bis etwa 09:00 Uhr im Einsatz und führten umfangreiche Nachlöscharbeiten durch. Das Wohngebäude wurde durch die Brandeinwirkung erheblich beschädigt“, informiert die Polizei. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und wird untersucht.

Im Einsatz standen: Feuerwehr: 10 Fahrzeuge, 100 Einsatzkräfte

2 Fahrzeuge Rotes Kreuz: 2 Fahrzeuge, 1 Notarzt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 18:06 Uhr aktualisiert