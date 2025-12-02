Strand statt Schnee? So wollen Österreicher Weihnachten feiern

Gemütlich mit Kuschelsocken und Weihnachtskeksen – oder doch lieber im Bikini am Strand? Wie unterschiedlich die Weihnachtspläne der Österreicher sind, erfährst du hier.

Die Vorweihnachtszeit hat offiziell begonnen: Kekse backen, Christkindlmärkte mit heißem Glühwein und Maroni besuchen, mit Kuschelsocken und heißer Schokolade vor dem Fernseher Weihnachtsfilme schauen – all das gehört für viele einfach dazu, um die Zeit bis zum Christkind bestmöglich zu vertreiben. Doch eine aktuelle Studie von Triple M Matzka Markt- und Meinungsforschung zeigt, dass nicht alle Weihnachten auf diese klassische Weise feiern.

Strand vs. Schnee: So wollen die Österreicher Weihnachten verbringen

Sie zeigt nämlich, dass 61 Prozent der Österreicher, die am Heiligen Abend verreisen oder es zumindest möchten, lieber am Strand in der Sonne mit Bikini, Sonnencreme und Eis feiern. „Es ist ein Ergebnis, das den österreichischen Touristiker:innen vielleicht nicht gefällt: 61 % der Österreicher:innen, die am Heiligen Abend verreisen oder gerne würden, wollen einen Urlaub mit Strand und Sonne, nur 24 % den klassischen Winterurlaub,“ so Triple M Chefin Christina Matzka zu ihrer aktuellen Studie.

©Triple M Die Österreicher haben unterschiedliche Weihnachtspläne.

Warum die Weihnachtspläne so unterschiedlich sind

Zwischen tatsächlichem Verhalten und den Wünschen sei noch ein weiter Weg. Die Studie zeigt aber schon eine Grundeinstellung. Aber warum sind die Wünsche eigentlich so unterschiedlich? Einerseits wegen unterschiedlicher Vorlieben beim Konsum, andererseits spielt der Klimawandel eine Rolle, der das Bild vom Winterurlaub verändert. Vor allem haben aber viele Menschen mit Migrationshintergrund wenig Bezug zu Winteraktivitäten im Freien. Was viele überraschen könnte: Der Wunsch nach einem Winterurlaub ist bei den unter 30-Jährigen mit 54 Prozent deutlich stärker als bei der Generation 50 Plus mit 15 Prozent.

Weihnachtsgeschenke: So viel planen die Österreicher ein

Apropos Weihnachten feiern: Der Heilige Abend rückt immer näher und die Zeit für das perfekte Geschenk wird immer knapper. Aber neben der perfekten Idee spielt auch das Budget eine große Rolle. Wie viel sollte man für das richtige Geschenk überhaupt ausgeben? Und wie viel Geld planen die Österreicher eigentlich grundsätzlich für Geschenke ein?