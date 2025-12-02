Tödlicher Arbeitsunfall: Mann von Gabelstapler erdrückt

In einer Werkstatthalle kam es heute zu einem tragischen Arbeitsunfall. Ein 61-jähriger Mann wurde von der Gabel eines Gabelstaplers erdrückt und verstarb noch am Unfallort.

Am 2. Dezember 2025 ereignete sich im Bezirk Linz-Land in einer Firma ein Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang. Während ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten in der dortigen Werkstatthalle Reparaturen an einem Gabelstapler durchführte, fiel plötzlich die Gabel des Staplers herunter und erdrückte den Mann.

Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen

Durch die Feuerwehr Enns musste der Verunglückte geborgen werden. Der Notarzt und das Team des Notarzthubschraubers „Christophorus 10“ führten die Reanimationsmaßnahmen durch – tragischerweise verstarb der 61-Jährige noch vor Ort aufgrund seiner schweren Verletzungen.