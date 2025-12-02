Skip to content
Region auswählen:
/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt die Klagenfurter Ostbucht bei Nebel.
Der Mittwoch verläuft in Österreich wechselhaft mit Sonne und Nebel.
Österreich
02/12/2025
Prognose

Mittwoch in Österreich: Wechsel aus Nebel und Sonne

Die Österreicher müssen sich am Mittwoch auf wechselhaftes Wetter einstellen. Während in den Tälern und Becken großteils beständiger Nebel hängt, zeigt sich abseits davon die Sonne.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter in Österreich wechselhaft. Über den inneralpinen Becken und Tälern sowie in den Niederungen im Norden und Osten hält sich weiterhin beständiger Nebel oder Hochnebel. Abseits dieser Nebelzonen ist es meist sonnig. „Lediglich während der ersten Stunden des Tages können aus dem Südosten ein paar dichtere Wolken aufziehen, die im Burgenland sowie im Wiener Becken auch Regen bringen“, weiß die GeoSphere Austria.

Temperaturen bis zu 8 Grad

Der Wind weht schwach, im Osten mäßig aus Südost. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 4 und plus 3 Grad. Je nach Sonnenschein und Nebel erreichen die Tageshöchstwerte 1 bis 8 Grad. Am wärmsten wird es in den westlichen Landesteilen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: