Mittwoch in Österreich: Wechsel aus Nebel und Sonne

Die Österreicher müssen sich am Mittwoch auf wechselhaftes Wetter einstellen. Während in den Tälern und Becken großteils beständiger Nebel hängt, zeigt sich abseits davon die Sonne.

Zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter in Österreich wechselhaft. Über den inneralpinen Becken und Tälern sowie in den Niederungen im Norden und Osten hält sich weiterhin beständiger Nebel oder Hochnebel. Abseits dieser Nebelzonen ist es meist sonnig. „Lediglich während der ersten Stunden des Tages können aus dem Südosten ein paar dichtere Wolken aufziehen, die im Burgenland sowie im Wiener Becken auch Regen bringen“, weiß die GeoSphere Austria.

Temperaturen bis zu 8 Grad

Der Wind weht schwach, im Osten mäßig aus Südost. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 4 und plus 3 Grad. Je nach Sonnenschein und Nebel erreichen die Tageshöchstwerte 1 bis 8 Grad. Am wärmsten wird es in den westlichen Landesteilen.