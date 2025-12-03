Tödlicher Radunfall in Salzburg gibt Polizei Rätsel auf

In Salzburg kam es am Dienstag zu einem tragischen Unfall: Ein 77-jähriger Radfahrer stürzte und verstarb noch an der Unfallstelle. Nun ermittelt die Polizei, wie es dazu kommen konnte, und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Am 2. Dezember kam es im Stadtteil Salzburg-Gneis zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge, wie die Polizei informiert. Ein 77-jähriger Salzburger war kurz vor 14 Uhr mit dem Fahrrad im Bereich des Sternhofwegs unterwegs gewesen, als es passierte.

Ersthelfer fanden regungslosen Mann

Plötzlich kam der Mann von der Fahrbahn ab und stürzte in eine angrenzende Wiese, warum, ist derzeit noch nicht bekannt. Ersthelfer fanden den Verunfallten, der regungslos am Boden lag. Sie begannen laut Angaben der Polizei umgehend mit den Reanimationsmaßnahmen und setzten auch die Rettungskette in Gang. Doch vergeblich: „Für den 77-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen“, so die Polizei.

Polizei sucht nach Zeugen

Laut derzeitiger Ermittlungen gibt es keine eindeutigen Hinweise auf Fremdverschulden, weshalb seitens der Polizei nach Zeugen gesucht wird, die den Vorfall mitbekommen haben. Hinweise zum Unfallhergang werden von jeder Polizeidienststelle oder dem Verkehrsunfallkommando Salzburg unter der Nummer 059 133 – 55 4040 entgegengenommen. „Eine staatsanwaltlich angeordnete Obduktion des Verstorbenen soll darüber hinaus zur Klärung des Vorfalls beitragen“, erklärt die Polizei abschließend.