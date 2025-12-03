Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD Vorarlberg
Bild auf 5min.at zeigt Polizisten bei einer Anhaltung.
Am Freitag findet im Burgenland eine Schwerpunktaktion statt.
Burgenland
03/12/2025
5. Dezember

Planquadrat im Burgenland: Alkohol, Tempo und Handy im Fokus

Im Burgenland findet am 5. Dezember eine landesweite Schwerpunktaktion statt, Im Fokus stehen etwa Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch hinterm Steuer sowie das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Am Freitag, den 5. Dezember, findet im gesamten Burgenland eine polizeiliche Schwerpunktaktion zur Hebung der Verkehrssicherheit statt. Daran werden Kräfte der Landesverkehrsabteilung sowie aller Bezirkspolizeikommandos und des Stadtpolizeikommandos Eisenstadt unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung Burgenland teilnehmen. Folgende Themen stehen laut Information der Polizei im Fokus:

  • Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch von Fahrzeuglenkern
  • Verstärkte Präsenz auf Hochleistungsstraßen und unterrangigem Straßennetz
  • Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen
  • Fahrzeug- und Lenkerkontrollen
  • Rückhaltesysteme, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: