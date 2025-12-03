/ ©LPD Vorarlberg
Planquadrat im Burgenland: Alkohol, Tempo und Handy im Fokus
Im Burgenland findet am 5. Dezember eine landesweite Schwerpunktaktion statt, Im Fokus stehen etwa Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch hinterm Steuer sowie das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung.
Am Freitag, den 5. Dezember, findet im gesamten Burgenland eine polizeiliche Schwerpunktaktion zur Hebung der Verkehrssicherheit statt. Daran werden Kräfte der Landesverkehrsabteilung sowie aller Bezirkspolizeikommandos und des Stadtpolizeikommandos Eisenstadt unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung Burgenland teilnehmen. Folgende Themen stehen laut Information der Polizei im Fokus:
- Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch von Fahrzeuglenkern
- Verstärkte Präsenz auf Hochleistungsstraßen und unterrangigem Straßennetz
- Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen
- Fahrzeug- und Lenkerkontrollen
- Rückhaltesysteme, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung
