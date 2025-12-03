Schwerer Unfall: Autofahrerin knallte frontal in einen LKW

Gestern, 2. Dezember, kam es im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, zu einem schweren Unfall. Eine Autofahrerin knallte frontal in einen LKW.

Am 2. Dezember 2025, um 14.20 Uhr lenkte eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha einen PKW auf einem asphaltierten Verbindungsweg von Göttlesbrunn kommend in Richtung Höflein, Bezirk Bruck an der Leitha. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte dabei mit der vorderen Fahrzeugseite frontal in die linke vordere bzw. seitliche Seite eines entgegenkommenden LKW.

Frau musste aus Auto befreit werden

Das Auto der 36-Jährigen wurde im Frontscheiben- und Dachbereich durch einen Metallteil der seitlichen Ladebordwand aufgeschnitten und die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Bergung aus dem Fahrzeug durch die Freiwilligen Feuerwehren Göttlesbrunn und Arbesthal und Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit schweren Verletzungen in Notarztbegleitung in das Landesklinikum Baden eingeliefert. Der LKW-Lenker blieb unverletzt.