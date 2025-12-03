Skip to content
Eine Fußgängerin wurde von einem Taxifahrer angefahren und bei dem Unfall schwer verletzt.
03/12/2025
73-Jährige wurde von Taxi angefahren: Sie blieb bewusstlos liegen

Am 1. Dezember wurde in Mödling, Niederösterreich, eine Fußgängerin von einem Taxifahrer angefahren. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

von Amélie Meier
Am 1. Dezember 2025, um 11.40 Uhr erfasste ein 58-jähriger Taxilenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha mit der Front seines Taxis am Bahnhofplatz in Mödling eine über die Straße gehende, 73-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich.

Frau blieb bewusstlos liegen

Durch die Kollision wurde die 73-Jährige auf die Straße geschleudert und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Sie wurde durch den Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch erstversorgt, erlangte nach kurzer Zeit wieder ihr Bewusstsein und war ansprechbar. Sie wurde im Anschluss mit schweren Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden verbracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde das Opfer weiter in das Universitätsklinikum St. Pölten überstellt.

