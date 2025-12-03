Spotify Wrapped 2025: Wann kommt der Jahresrückblick?

Bald füllt sich der Feed auf Social Media wieder mit dem Jahresrückblick der Lieblingssong von Spotify Usern. Viele warten schon sehnsüchtig auf ihr Spotify Wrapped.

Die einen freuen sich darauf, die anderen nervt er – der Jahresrückblick von Spotify steht in den Startlöchern. Bald füllt sich wieder der Feed im Internet mit den Lieblingssongs der User. Doch wann wird Spotify Wrapped veröffentlicht?

Dann kam Spotify Wrapped 2024 raus:

Was hast du im Jahr am 2025 am meisten gehört? Das soll deine Spotify Wrapped Playlist aufschlüsseln. Letztes Jahr kam der beliebte Rückblick am 4. Dezember 2024 raus. Doch wie sieht es heuer aus? Spotify selbst gibt auf deren Website noch kein Datum bekannt. Aber mit Glück kommt deine Playlist schon sehr bald raus.

Kommt Spotify Wrapped schon heute raus?

Fragt man die KI wann Spotify Wrapped möglicherweise erscheint, antwortet Gemini: Ein offizielles, exaktes Veröffentlichungsdatum für Spotify Wrapped 2025 wurde von Spotify noch nicht bekannt gegeben. Spotify hält dieses Datum traditionell geheim. Basierend auf den Veröffentlichungsterminen der letzten Jahre wird aber erwartet, dass Spotify Wrapped 2025 Ende November oder in der ersten Dezemberwoche 2025 veröffentlicht wird, wahrscheinlich an einem Mittwoch. Als wahrscheinlichster Termin wird daher oft der 3. Dezember 2025 genannt.

Was ist Spotify Wrapped? Spotify Wrapped ist eine jährliche Aktion des Musik-Streamingdienstes Spotify, die seinen Nutzern Ende November oder Anfang Dezember zur Verfügung gestellt wird. Es handelt sich dabei um eine personalisierte Zusammenfassung des eigenen Hörverhaltens über das gesamte Jahr. Die Nutzer erhalten Statistiken darüber, welche Künstler, Lieder, Genres und Podcasts sie am häufigsten gehört haben. Diese Informationen werden als visuell aufbereitete Storys präsentiert, die man leicht in sozialen Medien teilen kann. Ziel von Spotify Wrapped ist es, den Hörern auf spielerische Weise einen Rückblick auf ihr musikalisches Jahr zu geben und ihre individuellen Vorlieben hervorzuheben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 09:02 Uhr aktualisiert