Führerscheinneuling rast mit fast 200 km/h auf der A2

Ein Autofahrer fuhr gestern, 2. Dezember in der Nacht viel zu schnell. Und dabei hatte er nur einen Probeführerschein.

Ein Autofahrer überholte am 2. Dezember 2025, gegen 22.40 Uhr, einen zivilen Streifenwagen der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel auf der A 2 im Gemeindegebiet von Guntramsdorf in Fahrtrichtung Graz mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf und konnten eine Geschwindigkeit von 197 km/h messen.

24-jähriger Wiener hatte nur Probeführerschein

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 130 km/h. Die Beamten hielten den 24-jährigen Lenker aus Wien, der sich noch in der Probezeit befindet, an. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.