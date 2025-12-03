ÖFB enthüllt WM-Trikot der Nationalmannschaft

Der ÖFB hat das Geheimnis um das neue Heimtrikot des Nationalteams gelüftet. Mit diesen Trikots werden Österreichs Kicker auch bei der kommenden WM in den USA auflaufen.

Gemeinsam mit Sponsor und Ausstatter Puma präsentiert der ÖFB nun das neue Heimtrikot des Nationalteams, und überrascht dabei mit einer neuen Farbkombination: Das Jersey ist weiterhin in intensivem Rot gehalten, allerdings sind Ärmel, Kragen, und seitliche Elemente in Schwarz. „Mit innovativem Design und modernster Technologie setzen die neuen Jerseys ein starkes Zeichen für Teamgeist, Leidenschaft und Zusammenhalt“, so der ÖFB.

💥 Austria x Puma 💥



🇦🇹 New 2026 World Cup Home Kit! pic.twitter.com/Ycs7JzBomU — Opaleak (@opaleak) December 1, 2025

Leaks und Reaktionen

Nun ist der WM-Look für die Österreicher tatsächlich bestätigt, nachdem online bereits einige Leaks kursierten, wie etwa vom Portal Opaleak. Die ersten Reaktionen lassen auch nicht lange auf sich warten, und sie sind sehr gemischt. Einige Fans feiern das neue Design, andere hingegen sind von der neuen Farbkombination eher weniger überzeugt.