Action ruft jetzt dieses Kinderspielzeug zurück

Kein Tag vergeht, an dem nicht ein Produkt zurückgerufen wird. Action warnt nun vor diesem Kinderpielzeug.

Der Diskonter Action ruft genau kurz vor Weihnachten ein unter Umständen gefährliches Kinderspielzeug retour. Eine Spielzeugeisbude aus Holz kann Kinder gefährden, es besteht ein Erstickungsrisiko.

Es besteht Erstickungsrisiko

Es wurde festgestellt, dass sich der Holzgriff der Schublade lösen kann. Dadurch können Kleinteile entstehen, die ein Erstickungsrisiko darstellen. Solltest du das Produkt gekauft haben, verwende es bitte nicht, mehr.

Um diesen Artikel handelt es sich: Produktname und Marke: Spielzeugeisbude aus Holz – Action Mini Matters

Spielzeugeisbude aus Holz – Action Mini Matters Action-Artikelnummer: 3217617

3217617 Verkaufszeitraum: 11.08.2025 – 06.11.2025

11.08.2025 – 06.11.2025 EAN-Code· Hersteller-Code: 8718964249626

Produkt zurück bringen

Du kannst das Produkt in eine Action-Filiale zurückbringen. Dann erhältst du eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich. Generell gibt es derzeit wieder viele Produktrückrufe.