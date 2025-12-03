Zu viel Holz: Sondertransport bringt 11 Tonnen zu viel auf die Waage

Nicht weniger als 11 Tonnen mehr als erlaubt brachte ein Sondertransport in Hallein (Salzburg) auf die Waage. Der Fahrer wird nun angezeigt, so die Polizei in einer Aussendung.

Ein LKW-Sondertransport ist von der Polizei aufgehalten worden - er hatte deutlich zu viel Holz geladen.

Ein LKW-Sondertransport ist von der Polizei aufgehalten worden - er hatte deutlich zu viel Holz geladen.

Ein Sondertransport mit Überlänge wurde Dienstagmittag, am 2. Dezember 2025, im Gemeindegebiet von Hallein (Tennengau, Salzburg) angehalten, wie die Polizei nun berichtet. Das Fahrzeug war mit Rundholz beladen und hatte brachte deutlich zu viel Gewicht auf die Waage. Die erlaubten 40 Tonnen Gesamtgewicht wurden dabei um mehr als elf Tonnen überboten. „Der 57-jährige, österreichische Lenker wird angezeigt“, so die Beamten abschließend.