Frau schwer verletzt: Auto mit Karacho in Supermarkt gekracht

Ein 46-jähriger Lenker erlitt am Steuer einen Herzinfarkt, verlor die Kontrolle über seinen Transporter und rammte ein geparktes Auto, wo in unmittelbarer Nähe eine Frau stand. Sie wurde schwer verletzt.

Mittwochfrüh, dem 3. Dezember, kam es in Wels zu einem Unfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde: Ein 46-Jähriger verlor während der Fahrt plötzlich das Bewusstsein, laut Polizei erlitt er einen Herzinfarkt. Der Kleintransporter geriet von der Straße ab, schoss über den Supermarkt-Parkplatz und prallte mit voller Wucht gegen einen geparkten Pkw. Die Folgen waren heftig: Durch den Aufprall wurde ein dort parkendes Auto nach vorne katapultiert und direkt in die Glasfassade des Geschäfts gedrückt. Die 42-jährige Besitzerin stand zu diesem Zeitpunkt unmittelbar neben ihrem Wagen. Der Rückstoß traf sie unvorbereitet: Die Frau wurde von ihrem eigenen Auto erfasst und schwer verletzt.

Schwer verletzt

Mehrere Polizeistreifen, Notarztteams und das Rote Kreuz waren rasch vor Ort. Der 46-Jährige musste noch am Parkplatz reanimiert werden. Sowohl er als auch die schwer verletzte Frau wurden anschließend ins Klinikum Wels eingeliefert. Die Glasfront des Supermarkts wurde stark beschädigt.