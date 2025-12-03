Kontrolle auf A14: Bei LKW war acht Mal „Gefahr in Verzug“

Sowohl am Montag als auch am Dienstag, 1. und 2. Dezember 2025, hat die Landesverkehrsabteilung der Polizei Vorarlberg gemeinsam mit der ASFINAG Schwerverkehrskontrollen im Ländle durchgeführt.

Um die Mittagszeit konnte dabei am Dienstag, 2. Dezember 2025, auf der A14 Rheintalautobahn im Bereich Hörbranz ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen werden. Die Polizei berichtet nun von insgesamt acht so genannten „Gefahr in Verzug“-Mängeln und auch noch einigen weiteren schweren Mängeln, die bei diesem festgestellt wurden. Das Fahrzeug war dabei aus Polen, der Lenker von den Philippinen.

Bei Bremsen war „Gefahr in Verzug“

Am Zugfahrzeug fanden die Beamten einen defekten Reifen vor, am Sattelauflieger waren es sogar vier. Alle haben dabei eine „gefährlich tiefe Beschädigung“ aufgewiesen, die bis zur Reifenkarkasse reichte. Doch damit nicht genug: Der Sattelanhänger hatte an allen drei Achsen funktionslose bzw. defekte Bremsen, der Sachverständige stufte diese als „Gefahr in Verzug“ ein.

Mängel wurden angezeigt

Die Fahrt konnte der Lenker dann erst fortsetzen, nachdem er eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 1.760 Euro bezahlt hat und eine ordnungsgemäße Behebung der Mängel nachweisen konnte. Die festgestellten Mängel wurden jedenfalls an die zuständigen Behörden gemeldet und zur Anzeige gebracht, so die Beamten abschließend.