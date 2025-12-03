5,7 Millionen: Österreicher bekommt Lotto-Gewinn erst nach Weihnachten

12, 20, 30, 39, 40 und 44. Das sind jene Zahlen, die für einen Österreicher Millionen wert sind – genauer gesagt: 5,7 Millionen Euro. Am vergangenen Freitag, 28. November 2025, hat er oder sie nämlich den Fünffachjackpot geknackt. Der gewinnbringende Tipp wurde über die Lotterien-App abgegeben, es war der fünfte von fünf Tipps, der schließlich für Jubelschreie bei der Person gesorgt hat, heißt es seitens der „Österreichischen Lotterien“ in einer Aussendung. Mehr dazu übrigens hier: Fünffachjackpot geknackt: Österreicher nach Lotto-Ziehung Multimillionär.

Gewinner hat sich bereits gemeldet

Wir haben nun bei den Lotterien nachgefragt, wie es jetzt für den glücklichen Gewinner weitergeht. Wie man dort gegenüber 5 Minuten erklärt, habe sich der Gewinner bereits gemeldet. Noch nicht sagen könne man jedenfalls, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt und woher er oder sie genau ist.

Reklamationsfrist läuft, Geld kommt Ende Dezember

Zwei Sachen sind allerdings klar. Der nächste Schritt sei die „Übergabe der Quittung an den Hochgewinnbetreuer“. Und dass er oder sie nun noch mehr als drei Wochen auf das Geld warten muss. Das liegt an der vierwöchigen Reklamationsfrist, die am 26. Dezember ausläuft. Und auch an diesem Tag wird das Geld noch nicht am Konto erscheinen. „Die Überweisung eines Gewinnes findet im Falle eines Feiertages am nächstfolgenden Bankarbeitstag statt“, so die Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten. Bedeutet: Die 5,7 Millionen Euro werden wohl erst am 29. Dezember 2025 überwiesen. Ein notwendiges Übel, das dem Gewinner aber vermutlich nicht allzu große Kopfschmerzen bereiten dürfte.