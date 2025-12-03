Nachzahlung und Prämie: 3.500 Österreicher bekommen jetzt hunderte Euro

Die Gewerkschaft "GPA" hat sich nach fast einem Jahr andauernden Verhandlungen mit der Ärztekammer in Niederösterreich geeinigt. Die Gehälter von tausenden Personen steigen nun rückwirkend mit 1. Jänner 2025.

Da sich die Gehaltsverhandlungen in die Länge gezogen haben, bekommen tausende Niederösterreicher nun rückwirkend mit 1. Jänner 2025 (!) mehr Gehalt.

Wie die GPA berichtet, werden dabei sowohl die Mindestgehälter als auch sämtliche Zulagen der Angestellten bei Ärzten, ärztlichen Gruppenpraxen sowie Primärversorgungseinheiten in Niederösterreich rückwirkend mit 1. Jänner 2025 um 3,55 Prozent erhöht. Zusätzlich bekommen viele Mindest- und IST-Gehaltbezieher eine Mitarbeiterprämie von 1.000 Euro auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Einen Anspruch auf die Prämie hat man dabei, wenn man spätestens am 1. Juli 2025 ins Unternehmen eingetreten ist und sich mit 1. Dezember 2025 auch noch in einem aufrechten Dienstverhältnis befindet.

So funktioniert die Prämie

Die Prämie bekommt man dabei nur aliquot, wenn man 2025 nicht durchgehend im Unternehmen beschäftigt war. „Zeiten im Mutterschutz oder in Karenz gelten dabei als volle Dienstzeiten“, so die GPA. Und: „Bereits gewährte freiwillige Erhöhungen oder Prämienzahlungen können angerechnet werden.“ Zusätzlich wird sie auch aliquot nach Stundenausmaß ausgezahlt. War man das ganze Jahr über also 20 Stunden angestellt, bekommt man 500 statt der 1.000 Euro.

KV-Mindestlohn steigt von 2.000 auf 2.017 Euro

Gegenüber 5 Minuten erklärt die GPA den Abschluss noch etwas ausführlicher. So seien rund 3.500 Personen in Niederösterreich davon betroffen. Der KV-Mindestlohn würde nun von 2.000 auf 2.071 Euro steigen, „als Ordinationsassistentin ohne Berufserfahrung beginnt das Mindestgehalt bei 2.106 Euro“ – jeweils ohne Zulagen.

Deshalb gilt die Gehaltserhöhung fast ein Jahr rückwirkend

Auf die Frage hin, wieso die Gehaltserhöhung fast ein Jahr rückwirkend gilt, heißt es seitens der Gewerkschaft: „Der Abschluss ist deshalb rückwirkend, weil es von Seiten der Ärztekammer sehr lange im Jahr 2025 zu keiner Einigung mit der ÖGK-Vertragsverhandlung gekommen ist und eben diese Nichteinigung die Verhandlungen zwischen Ärztekammer und GPA negativ beeinflusst hat.“

Nachzahlung bringt noch einmal hunderte Euro

Und die Nachzahlung werde dann auch in der Regel auf einmal stattfinden. Neben der Prämie bekommen viele der betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon bald also noch einmal einiges an Geld. „Je nach Einstufung können das zwischen 500 und 700 Euro netto sein“, weiß die Gewerkschaft auf Nachfrage von 5 Minuten. Während die Prämie noch 2025 ausgezahlt werden sollte, könnte sich die Nachzahlung in vielen Fällen aufgrund der Berechnung etwas verzögern. Die GPA rechnet damit, dass diese einen Monat später erfolgen wird.

Nächste Verhandlungen sollen „zeitnah“ stattfinden

Nachdem der Abschluss für 2025 nun also geschafft ist, stehen schon bald auch die Verhandlungen für 2026 an. Diese „sollen zeitnah stattfinden“, erklärt man weiter. Zu einer Terminfindung möchte man „bald“ kommen. Der Abschluss gilt jedenfalls nur für Niederösterreich, da Angestellte bei Ärzten in anderen Bundesländern jeweils eigene Kollektivverträge hätten. Der Grund liegt darin, dass die Ärztekammer in Landeskammern organisiert ist und jede der Kammern auch die Kollektivvertragsfähigkeit besitzt. Die GPA fordert auf der eigenen Website nun auch einen einheitlichen Kollektivvertrag für ganz Österreich – verhandelt von und mit der Österreichischen Ärztekammer.