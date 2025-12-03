216 Gläubiger, 15 Dienstnehmer: Nächstes Salzburger Unternehmen pleite

Nachdem bereits die "Polprojekt GmbH" in die Insolvenz geschlittert ist, wird wenig später bekannt, dass auch die Frankprojekt GmbH aus Salzburg zahlungsunfähig ist. Letztere soll aber gerettet werden.

Wie bereits berichtet, wurde über das Vermögen der Polprojekt GmbH ein Insolvenzverfahren eröffnet, die Passiva belaufen sich auf mehr als zehn Millionen Euro. Alles dazu hier: Millionen-Insolvenz in Salzburg: Unternehmen stellt den Betrieb ein. Auch die Frankprojekt GmbH ist pleite, wie es nun seitens des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) und des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) heißt. Die beiden Unternehmen hatten mit der „Vas Holding GmbH“ den selben Gesellschafter.

Polprojekt GmbH stellt Betrieb ein, Frankprojekt GmbH soll gerettet werden

Während die Polprojekt GmbH allerdings den Betrieb einstellen muss, besteht für die Frankprojekt GmbH noch Hoffnung. Diese soll nämlich mittels Sanierungsplans entschuldet werden. Dabei soll in Form einer 20-Prozent-Quote in drei Raten das Geld zurückgezahlt werden. Fünf Prozent müssen dabei binnen sechs Monaten nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans, jeweils 7,5 Prozent binnen eines und binnen zwei Jahren gezahlt werden. „Laut Schuldnerangaben sei eine entsprechende Auftragslage weiterhin gegeben, um einen Fortbetrieb zu gewährleisten“, so Elisabeth Eppich vom KSV1870.

Aktiva theoretisch höher als Passiva

Beschäftigt hat man sich jedenfalls mit der Planung, Projektierung und Errichtung von feststoffbefeuerten Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom im Bereich von zwei bis 30 Megawatt. Dabei hatte man sowohl private als auch industrielle und öffentliche Kunden in Europa. Von der Insolvenz sind 216 Gläubiger und 15 Dienstnehmer betroffen, die Aktiva liegen bei etwa 9,3 Millionen, die Passiva bei 7,7 Millionen Euro.

Deshalb ist die Frankprojekt GmbH pleite

Vier Millionen der Aktiva resultieren jedoch aus einer Werklohnforderung gegenüber einem Werkbesteller eines Biomasse-Heizkraftwerks in Frankreich. Die Ursache läuft ebenfalls auf dieses Geld hinaus, da dieses „längst fällig“ sei. Der französische Auftraggeber hätte jedoch die Zahlungen an die Schuldnerin eingestellt, heißt es seitens des AKV und des KSV1870. Weitere Gründe sieht man in der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg, den massiv erhöhten Ausführungskosten und der rückläufigen Auftragslage.