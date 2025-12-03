Spotify Wrapped 2025 ist da: Wie du zu deinem Jahresrückblick kommst

"Dein Wrapped ist da." Mit diesen Worten erklärt Spotify auf sämtlichen Social Media Kanälen, dass man ab sofort den Jahresrückblick anschauen kann. Wie du dazu kommst, erfährst du hier bei uns.

Was hast du so im vergangenen Jahr gehört – und vor allem auch wie viel? Das alles erfahren Spotify-User ab sofort im Jahresrückblick für das Jahr 2025 – auch „Spotify Wrapped“ genannt. In den Vorjahren ist es auch jeweils in etwa zu diesem Zeitpunkt online gegangen. Während es 2023 bereits der 29. November war, war es 2024 der 4. Dezember. Dieses Jahr ist es nun also – wie bereits im Vorhinein angenommen – der 3. Dezember.

Wie du zu deinem personalisierten Spotify Wrapped kommst

Nun heißt es, die App upzudaten, damit man auch sicher den Jahresrückblick drauf hat. Ist das geschehen, erscheint auf der Startseite der App ein Banner bzw. ein Button, mit dem man zum Jahresrückblick kommt. Extra aktivieren muss man das jedenfalls nicht, lediglich die aktuellste Version der App sollte man auf dem eigenen Smartphone installiert haben.

Was genau ist eigentlich Spotify Wrapped?

Bei Spotify Wrapped handelt es sich um eine jährlich stattfindende Aktion von Spotify, die Jahr für Jahr Ende November bis Anfang Dezember zur Verfügung gestellt wird. Nutzer bekommen dabei eine personalisierte Zusammenfassung des eigenen Hörverhaltens über das gesamte Jahr hinweg. Dabei bekommt man Statistiken darüber, welche Künstler, Lieder, Podcasts und Genres man so gehört hat, wobei die Informationen als visuell aufbereitete Storys präsentiert werden, die man dann auch leicht in sozialen Medien teilen kann.