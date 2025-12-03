Hunderte bekommen ab Jänner mehr Gehalt

Die Gewerkschaft GPA konnte sich mit den Arbeitgebern am Dienstag, 2. Dezember 2025, auf einen Abschluss für die Beschäftigten der ausländischen Luftverkehrsgesellschaften einigen. Hunderte Menschen bekommen nun mehr Geld.

Anita Palkovich, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA, betont in einer Aussendung: „Dieser Abschluss stärkt die Kaufkraft und honoriert Leistung und Erfahrung. Besonders hervorzuheben ist die Anrechnung von bis zu 24 Monaten Elternkarenz bei den Vordienstzeiten.“ Und: „Mit der zusätzlichen Gehaltsstufe ab dem 25. Dienstjahr schaffen wir attraktive Rahmenbedingungen, die den Einsatz der Kollegen anerkennen und zugleich Planungssicherheit geben.“

Der KV-Abschluss im Detail

Im Detail sieht das Ganze dann so aus: die KV-Mindestgehälter werden um drei Prozent plus zehn Euro pro Monat fix erhöht. Das entspricht im Durchschnitt einer Erhöhung von 3,25 Prozent. Bei den IST-Gehältern steht ebenfalls eine dreiprozentige Erhöhung plus zehn Euro im Monat an – ein Prozent davon ist performanceabhängig. Bis zu zehn Jahre Vordienstzeiten unter Einbeziehung von bis zu 24 Monaten Elternkarenz können angerechnet werden und ab dem 25. Dienstjahr in einem Unternehmen wird noch eine zusätzliche Gehaltsstufe eingeführt. Die Änderungen treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. Und wie GPA-Pressesprecherin Raphaela Lang gegenüber 5 Minuten erklärt, betrifft der neue Kollektivvertrag rund 300 Personen hierzulande.