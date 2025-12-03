Insolvenz-Betrugsmasche: „Höfliche“ Betrüger wollen an dein Geld ran

Das Bundeskriminalamt (BKA) berichtet derzeit von einer Insolvenz-Betrugsmasche. Dabei werden Opfern unaufgefordert Waren aus der Konkursmasse angeboten - in einwandfreiem Deutsch, höflich und fachlich überzeugend.

Betrüger versenden dabei E-Mails im Namen einer Berliner Anwaltskanzlei und behaupten, dass ein von ihnen vertretenes Unternehmen in Konkurs geht und die Konkursmasse zum Verkauf stehen würde, heißt es seitens des BKA. Der Modus würde vor allem deswegen so realistisch wirken, weil sowohl das Wording, als auch die Verkaufssumme und Geschäftsabwicklung in der Branche durchaus üblich sei. In der Mail schicken die Betrüger sogar gefälschte Dokumente, wie Gerichtsurteile oder ähnliches, mit.

Laut Bundeskriminalamt werden diese Textbausteine von den Betrügern gerne verwendet.

Opfern werden angebliche Waren unaufgefordert angeboten

Eine erste Analyse des Büros Betrugsermittlungen würde außerdem zeigen, dass die Tätergruppe bereits seit Ende 2024 unter verschiedenen Kanzleinamen auftreten würde, so das BKA gegenüber 5 Minuten. Und: „Potenziellen Opfern werden unaufgefordert per E-Mail Kataloge mit angeblichen Waren angeboten. Sowohl die Kataloge als auch die zugehörigen Webseiten wirken seriös und professionell gestaltet.“ Bei Kaufinteresse werden dann „formal korrekte Angebote und Rechnungen ausgestellt“.

„Nach Überweisung bricht der Kontakt vollständig ab“

Opfer werden wohl auch deshalb nicht misstrauisch, da die Kommunikation in einwandfreiem Deutsch, höflich und fachlich überzeugend ablaufen würde. Aber: „Nach Überweisung des vereinbarten Betrags bricht der Kontakt vollständig ab“, so das BKA. Die Namen für die angeblichen Anwaltskanzleien, die dabei verwendet werden, unterscheiden sich wie bereits erwähnt häufig. Laut BKA seien Begriffe wie „Rechtsanwälte“ oder „… und Partner“ aber nahezu immer in den Namen der angeblichen Kanzleien.

In Österreich bisher wenige Fälle, dafür hohe Schadenssummen

In Österreich habe es bisher eine niedrige zweistellige Anzahl an Fällen gegeben, der verursachte Gesamtschaden liege aber schon bei rund 170.000 Euro, weiß das BKA auf Nachfrage von 5 Minuten. Betroffene gebe es „in mehreren Bundesländern“. Von der Masche war kürzlich etwa auch ein Klagenfurter betroffen. Mehr dazu hier: Photovoltaik-Betrug: Klagenfurter überwies Tausende Euro für Batterien. Das Bundeskriminalamt gibt nun Tipps zur Prävention und erklärt auch, was man machen sollte, falls man der Betrugsmasche bereits zum Opfer gefallen ist.

Präventionstipps: Man sollte den Sachverhalt ganz genau überprüfen und hinterfragen, ob es die behauptete Anwaltskanzlei oder das behauptete Unternehmen wirklich gibt und eventuell checken, ob diese auch telefonisch erreichbar sind.

Wenn nur Vorauskassa möglich ist, sollte man Vorsicht walten lassen. Möglicherweise existiert die Ware gar nicht.

Auch Vorsicht walten lassen sollte man, wenn Druck gemacht wird. Betrüger erzeugen nämlich Stress, um das Opfer nicht zum Nachdenken kommen zu lassen.

Maßnahmen im Schadensfall: umgehend bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle Anzeige erstatten

Wenn man Geld überwiesen hat, sollte man sich umgehend mit der Bank in Verbindung setzen und die Möglichkeit eruieren, die Zahlung noch zurückzuholen. Das ist oft nur am selben Tag möglich, Banken haben dafür verschiedene, meist enge Zeitfenster.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 19:06 Uhr aktualisiert