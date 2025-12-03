Lotto-Ziehung am 3. Dezember: Diese Zahlen verhelfen dir zum Geldglück

Am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025 steht die nächste Lottoziehung "6 aus 45" an. Welche Zahlen dir diesmal zum großen Geldregen verhelfen können, liest du hier.

Welche Zahlen bei der Lotto-Ziehung am 3. Dezember gezogen wurden, erfährst du hier

Welche Zahlen bei der Lotto-Ziehung am 3. Dezember gezogen wurden, erfährst du hier

Beim vergangenen Lottoziehung am Sonntag, dem 30. November 2025 hat keiner die sechs Richtigen getippt, damit geht es am heutigen Mittwoch um einen Jackpot. Welche Zahlen bei den drei Ziehungen – Lotto, LottoPlus und Joker – gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 3. Dezember 2025, gezogen: Lotto : 10, 14, 18, 22, 31, 40 Zusatzzahl: 43

: 10, 14, 18, 22, 31, 40 Zusatzzahl: 43 LottoPlus : 6, 9, 13, 26, 30, 40

: 6, 9, 13, 26, 30, 40 Joker: 8, 5, 5, 9, 7, 6