/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Lotto-Ziehung am 3. Dezember: Diese Zahlen verhelfen dir zum Geldglück
Am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025 steht die nächste Lottoziehung "6 aus 45" an. Welche Zahlen dir diesmal zum großen Geldregen verhelfen können, liest du hier.
Beim vergangenen Lottoziehung am Sonntag, dem 30. November 2025 hat keiner die sechs Richtigen getippt, damit geht es am heutigen Mittwoch um einen Jackpot. Welche Zahlen bei den drei Ziehungen – Lotto, LottoPlus und Joker – gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 3. Dezember 2025, gezogen:
- Lotto: 10, 14, 18, 22, 31, 40 Zusatzzahl: 43
- LottoPlus: 6, 9, 13, 26, 30, 40
- Joker: 8, 5, 5, 9, 7, 6
Spielst du Lotto?
Ja, immer
Ja, manchmal
Selten
Nein, nie
Abgestimmt: Mal
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.