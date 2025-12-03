Skip to content
/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Moderator Ralph Huber-Blechinger bei der Lottoziehung.
Welche Zahlen bei der Lotto-Ziehung am 3. Dezember gezogen wurden, erfährst du hier
Österreich
03/12/2025
6 aus 45

Lotto-Ziehung am 3. Dezember: Diese Zahlen verhelfen dir zum Geldglück

Am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025 steht die nächste Lottoziehung "6 aus 45" an. Welche Zahlen dir diesmal zum großen Geldregen verhelfen können, liest du hier.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(51 Wörter)

Beim vergangenen Lottoziehung am Sonntag, dem 30. November 2025 hat keiner die sechs Richtigen getippt, damit geht es am heutigen Mittwoch um einen Jackpot. Welche Zahlen bei den drei Ziehungen – Lotto, LottoPlus und Joker – gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 3. Dezember 2025, gezogen:

  • Lotto: 10, 14, 18, 22, 31, 40 Zusatzzahl: 43
  • LottoPlus: 6, 9, 13, 26, 30, 40
  • Joker: 8, 5, 5, 9, 7, 6

 

Spielst du Lotto?

Ja, immer
Ja, manchmal
Selten
Nein, nie
