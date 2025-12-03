Familienvater stirbt plötzlich: Drittes Kind wird ihn nie kennenlernen

Ein Schicksalsschlag, der sprachlos macht: Familienvater Matthias G. kam bei einem Forstunfall ums Leben. Zurück bleiben seine Frau Romina, die Kinder Matheo und Lena sowie ein ungeborenes Baby.

Ein Familienvater wurde durch ein tragisches Unglück aus dem Leben gerissen. Seine Kinder warten auf ein Geschwisterchen, das er nie kennenlernen wird.

Es sind Momente wie dieser, in denen sich das Leben von einem Augenblick auf den anderen schlagartig ändert: Ein tragischer Forstunfall hat Matthias G. plötzlich aus dem Leben gerissen. Zurück bleiben seine Frau Romina und die gemeinsamen Kinder Matheo und Lena. Der kleine Babybruder, der aktuell im Bauch seiner Mutter heranwächst und in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken wird, wird seinen Vater nur aus Erzählungen kennen.

Familie kämpft mit Schmerz, Trauer und finanzieller Herausforderung

Für Romina hat eine Zeit begonnen, die niemand alleine durchstehen sollte. Zwischen Schmerz, Trauer und der unbegreiflichen Leere muss sie nun versuchen, den Alltag aufrechtzuerhalten und für ihre Kinder da zu sein. „Neben der emotionalen Belastung kommen nun auch finanzielle Sorgen hinzu“, heißt es in einem Spendenaufruf für die Familie. Gerade jetzt braucht die Familie Unterstützung, wie betont wird: „Wir möchten Romina und ihren Kindern in dieser schweren Zeit zur Seite stehen. Jede Spende – groß oder klein – hilft der Familie ein wenig Stabilität zu schenken, während sie ihren Weg durch diese herausfordernde Zeit findet. Gemeinsam können wir Hoffnung schenken, wo gerade viel Dunkelheit ist“, heißt es abschließend.

Spendenkonto Du willst der Familie helfen? Die Feuerwehr Obertiefenbach hat ein Spendenkonto eröffnet: AT803258500007191760 Lautend auf: FF Obertiefenbach Verwendungszweck: Familie Gugerell

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 21:08 Uhr aktualisiert