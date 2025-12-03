Nebel im Osten, Sonne im Westen: So wird das Wetter in Österreich

Bei Temperaturen von bis zu sieben Grad wird das Wetter in Österreich am Donnerstag zweigeteilt sein. Während im Westen auch in niedrigeren Lagen Sonnenschein möglich ist, wird der Osten von Nebel und Wolken dominiert.

Vor allem auf den Bergen im Westen Österreichs ist es zunächst noch sehr sonnig, schon bald sollten sich aber auch inneralpin die Nebelfelder lichten und zeitweise der Sonne Platz machen. „In den Niederungen im Norden und Osten, in den südlichen Beckenlagen und im Rheintal halten sich hingegen Nebel und Hochnebel hartnäckig“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.

Wo es am wärmsten sein wird

Und weiter: „Später ziehen aus dem Südosten Wolken auf und stören den Sonnenschein zunehmend. Im Südosten und Osten, wo die dichteren Wolken über den Nebel ziehen, beginnt es ab dem Nachmittag zu regnen.“ Die Temperaturen liegen in der Früh bei minus vier bis plus drei Grad uns steigen im Tagesverlauf auf ein bis sieben Grad an, wobei die höchsten Werte in mittleren Höhenlagen im Westen Österreichs zu erwarten sind.