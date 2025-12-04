Ofen überhitzt: Feuerwehr verhindert Großbrand in Wohnhaus

Am 3. Dezember 2025 um 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Kaminbrand in einem Mehrparteienhaus in Bad Häring beordert.

Der Brand, der sich schon unter dem Dachstuhl ausgebreitet hatte, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr erfolgreich bekämpft, um 20.25 Uhr konnte „Brand-Aus“ gegeben werden. Die vier Bewohner des Hauses brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, es gab keine Verletzten. Laut derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand in der Wohnung eines Paares (28 und 27 Jahre) im 1. Obergeschoß aus, nachdem der Mann den Ofen beheizt hatte.

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

In der Folge kam es zu einer Überhitzung des Ofens und starker Rauchentwicklung. Der 28-Jährige konnte das Feuer nicht mehr mit einem Feuerlöscher eindämmen. Ein 66-jähriger Bewohner des Erdgeschoßes alarmierte die örtliche Feuerwehr. Diese konnte durch ihren raschen Einsatz einen Vollbrand verhindern, der Sachschaden am Objekt ist jedoch vermutlich erheblich.

70 Florianis im Einsatz

Das Brandobjekt wurde von der Feuerwehr entlüftet. Das Paar konnte die Nacht nicht in ihrer Wohnung verbringen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bad Häring und Wörgl mit insgesamt 8 Fahrzeugen und ungefähr 70 Einsatzkräften, ein Rettungswagen und eine Streife der Polizeiinspektion Wörgl.