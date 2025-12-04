Internetbetrug: Innsbruckerin um fünfstelligen Betrag gebracht

Eine 47-jährige Innsbruckerin wurde über eine Videoplattform in ein vermeintliches Online-Gewinnsystem gelockt. Unbekannte Täter überzeugten sie, immer höhere Beträge zu überweisen.

In der Zeit von 13. Oktober 2025 bis 3. Dezember 2025 wurde einer 47-jährigen Innsbruckerin durch Täuschen über Tatsachen ein Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich herausgelockt. Eine Videoplattform im Internet hatte mit dem Versprechen, mittels kleinerer Onlineüberweisungen hohe Gewinne erwirtschaften zu können, ihr Interesse geweckt.

Frau überwies Geld an ein litauisches Konto

In der Folge wurde sie von einer unbekannten Täterschaft kontaktiert, vermeintlich bei ihren Finanztransaktionen unterstützt und schließlich angewiesen, ihren Finanzeinsatz zu erhöhen und Geld auf ein litauisches Konto zu überweisen.