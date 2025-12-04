Paar soll Hotels geprellt haben: Festnahme nach Betrugsserie

In Tirol wurde ein 25-Jähriger festgenommen. Er und seine Partnerin sollen Hotels in Tirol und Salzburg um Zehntausende Euro geprellt haben. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei Kitzbühel nahm am 2. Dezember 2025 einen 25-jährigen Deutschen aus Bochum (Deutschland) fest. Der Verdacht: gewerbsmäßiger Betrug.

Die Polizei Kitzbühel nahm am 2. Dezember 2025 einen 25-jährigen Deutschen aus Bochum (Deutschland) fest. Der Verdacht: gewerbsmäßiger Betrug. Gemeinsam mit seiner 23-jährigen Lebensgefährtin soll er in mehreren Hotels in Tirol und Salzburg eingecheckt sein, ohne später zu bezahlen. Laut Polizei täuschten die beiden dabei gezielt ihre Zahlungsfähigkeit vor.

Hotels um fünfstellige Summe geschädigt

Der Gesamtschaden liegt nach aktuellem Ermittlungsstand im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Mehrere Betriebe sollen betroffen sein. Wie viele Hotels tatsächlich Opfer des Duos wurden, wird noch ermittelt. Die Frau ist bislang nur teilweise identifiziert, weitere Informationen zu ihr liegen derzeit nicht vor.

Hauptverdächtiger in Justizanstalt eingeliefert

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der 25-Jährige am 3. Dezember in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Auch seine mutmaßliche Mittäterin wird angezeigt. Die Polizei prüft derzeit, ob noch weitere ähnlich gelagerte Fälle mit dem Paar in Verbindung stehen könnten.