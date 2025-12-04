Jäger meldet sich nach Fund von Wild-Innereien in Münster

Nach dem Fund von Innereien im Haberbach hat sich nun der verantwortliche Jäger gemeldet. Er hatte den Aufbruch eines Rotwildes entsorgt. Anzeige folgt.

Am Vormittag des 16. November 2025 meldete eine Spaziergängerin der Polizei Innereien eines Wildtiers im Bereich der Brücke über den Haberbach in Münster. Die Beamten der PI Kramsach gingen zunächst von einem unrechtmäßigen Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht aus. Unklar war, wer das Tier erlegt und die Überreste im Bach entsorgt hatte.

Zeugenaufruf bringt Wendung im Fall

Nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufs meldete sich jener Mann, der für den Fund verantwortlich war: ein 40-jähriger Deutscher aus Tirol, im Besitz einer gültigen Jagdkarte. Er gab an, am 15. November in Brandenberg/Aschau ein Rotwild erlegt und den Aufbruch anschließend im Haberbach entsorgt zu haben. Die Entsorgung in Gewässern ist jedoch nicht erlaubt.

Jäger wird angezeigt

Gegen den Mann erfolgt nun ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Zusätzlich wird eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein erstattet. Die Behörden prüfen mögliche Verwaltungs- und jagdrechtliche Konsequenzen. Hinweise auf weitere beteiligte Personen oder Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor.

Polizei bedankt sich für Hinweise

Die Polizeiinspektion Kramsach betont, dass der Zeugenaufruf maßgeblich zur schnellen Klärung beigetragen hat. Weitere Hinweise zu ähnlichen Beobachtungen können weiterhin an die PI Kramsach gemeldet werden (Tel. 059133/7213).