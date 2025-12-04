Letzter Supermond des Jahres: Vollmond verspricht Himmelsspektakel

Freitagnacht leuchtet der letzte Supermond des Jahres über Österreich. Der Dezember-Vollmond kommt der Erde erneut ungewöhnlich nahe und bietet damit ein seltenes Himmelsspektakel, das erst im Dezember 2026 wiederkehrt.

Astro-Fans sollten morgen Nacht den Blick nach oben richten. Am 5. Dezember um 0.14 Uhr erreicht der Vollmond seine erdnächste Position und präsentiert sich erneut als Supermond, der dritte in Folge nach Oktober und November. Schon heute Abend lohnt sich ein Blick auf den Mondaufgang, sofern die Wolken mitspielen.

Warum der Dezember-Mond ein Supermond ist

Der Erdabstand beträgt dieses Mal 357.217 Kilometer und liegt damit knapp unter der gängigen Supermond-Grenze von 360.000 Kilometern. Auch wenn er nicht ganz so nah kommt wie im November, erscheint die Mondscheibe größer und deutlich heller. Ein Supermond entsteht immer dann, wenn Vollmond mit dem sogenannten Perigäum zusammenfällt, dem Punkt, an dem der Mond seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde am nächsten steht. Also wenn die Erde genau zwischen Sonne und Mond steht.

Werdet ihr euch den Supermond ansehen? Sowieso! Wenn ich zufällig draußen bin. Nein, ich mache es mir lieber drinnen gemütlich. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was bedeutet „Supermond“ eigentlich?

Eine offizielle astronomische Definition gibt es nicht, doch gängige Berechnungen orientieren sich an der Entfernung zur Erde. Unter rund 360.000 Kilometern spricht man gemeinhin von einem Supermond. Durch die Nähe wirkt der Mond größer und kann laut NASA bis zu 30 Prozent heller erscheinen als ein durchschnittlicher Vollmond. Für Beobachter mit Teleskop gibt es zusätzliches Himmelskino: Uranus zeigt sich nämlich als schwach grünliche Scheibe. Die Plejaden, auch „Sieben Schwestern“ genannt, funkeln im Sternbild Stier. Jupiter steht leicht versetzt unter dem Vollmond und ist gut erkennbar.

Nächster Supermond erst zu Weihnachten 2026

Wer dieses Spektakel verpasst, braucht Geduld. Nach dem Supermond-reichen Jahr 2025 gibt es 2026 nur einen einzigen und zwar am 24. Dezember. Bis dahin ist der Dezember-Vollmond die letzte Chance auf einen besonders hellen, erdnahen Mond.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2025 um 08:18 Uhr aktualisiert