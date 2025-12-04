Spendenstart: Malteser sammeln in Wien, Graz und Innsbruck

Von 5. bis 8. Dezember sammeln die Malteser in drei Städten für Menschen, die dringend Unterstützung brauchen. Die traditionelle Aktion gilt als Fixpunkt der Vorweihnachtszeit.

Morgen beginnt die traditionelle vorweihnachtliche Spendensammlung des Malteser Hospitaldienstes Austria. Von 5. bis 8. Dezember ziehen ehrenamtliche Helfer durch Wien, Graz und Innsbruck, um Spenden für hilfsbedürftige Menschen zu sammeln. Die Aktion ist seit Jahren ein vertrauter Teil des Dezember-Stadtbildes und unterstützt Personen, die im Alltag auf Hilfe angewiesen sind.

Hilfe für Menschen, die Unterstützung brauchen

Die Malteser informieren während der Sammlung über ihre breit gefächerten sozialen Aufgaben: Besuchs- und Begleitdienste für ältere oder einsame Menschen, Begleitung und Betreuung von Menschen mit Behinderung, Pilgerreisen, Rettungs- und Krankentransport sowie Katastrophenhilfe. Wichtig: Alle Spenden fließen zu 100 Prozent in österreichische Projekte.

Solidarität in herausfordernden Zeiten

Kommandant Johann-Philipp Spiegelfeld betont die Bedeutung der Aktion gerade jetzt: „Solidarität ist wichtiger denn je. Mit Ihrer Unterstützung können wir dort helfen, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird.“ Die Helfer sind in traditioneller Uniform leicht zu erkennen und stehen für Fragen bereit.

Ein Zeichen des Vertrauens

An gut frequentierten Plätzen und Einkaufsstraßen sind die Malteser in den kommenden Tagen unterwegs. Jede Spende wird als Zeichen des Vertrauens gewertet – besonders in Zeiten steigender Kosten. „Jede Unterstützung bewegt unendlich viel“, so Spiegelfeld abschließend.

Über den Malteser Hospitaldienst

Der 1956 gegründete Malteser Hospitaldienst Austria zählt heute zu den größten rein ehrenamtlichen Hilfsorganisationen des Landes. Mehr als 1.000 Mitglieder engagieren sich in der Betreuung alter, behinderter und bedürftiger Menschen sowie im Rettungs-, Sanitäts- und Katastrophendienst. Spenden sind steuerlich absetzbar.

