Molly, Flocke, Frosty und Snowy: Katzenrettung in letzter Sekunde

Erneut mussten auf der tief verschneiten Spielbergalm zwei zurückgelassene Katzen gerettet werden. Nach einer behördlichen Anordnung stieg das Team der Pfotenhilfe noch einmal auf den Berg und brachte die Tiere sicher ins Tal.

Was für viele nach einem friedlichen Winterbild aussieht, wurde für mehrere Katzen zur Gefahr. Auf der Spielbergalm in Gaißau wurden innerhalb weniger Tage erneut zwei Tiere entdeckt, ausgesetzt, ohne Futter, ohne Schutz vor der Kälte. Nachdem die Pfotenhilfe am vergangenen Wochenende bereits zwei Kater ins Tal gebracht hatte, meldeten Tourengeher am Montag, dem 1. Dezember, weitere Sichtungen.

©PFOTENHILFE Nach der Rettung von zwei Katzen begab sich die Pfotenhilfe erneut auf die Suche.

Behörde gab Auftrag zur Evakuierung

Wegen Kritik und Drohungen in sozialen Medien informierte die Pfotenhilfe die Bezirkshauptmannschaft Hallein. „Weil neben tausenden Menschen, die sich in den sozialen Medien dankbar und erleichtert gezeigt haben, auch ein paar Unwissende die Rettungsaktion kritisiert und uns angefeindet und sogar mit der Zerstörung der Fallen gedroht hatten, haben wir die BH Hallein darüber und über die neuerliche Sichtung informiert und am Dienstag einen schriftlichen Behördenauftrag bekommen“, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Am Mittwoch machte sich das Team erneut auf den Weg, begleitet vom unermüdlichen Rettungshund Campari. Schnell konnten die beiden Katzen, eine weibliche und ein Kater, hungrig und erfroren gefunden und in Sicherheit gebracht werden.

©Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Katzenrettung. Ingesamt vier Katzen konnten gerettet werden.

Apell der Pfotenhilfe

Katzen gehören in warme Stuben, nicht in Schneestürme auf über tausend Höhenmetern. Genau darauf weist die Pfotenhilfe seit Tagen hin. „Das Zurücklassen auf der Spielbergalm ist jedenfalls keine gesetzeskonforme Tierhaltung, so sieht das auch die Behörde. Wir werden jedenfalls nächsten Sommer genauestens darauf achten, ob sich auf der Spielbergalm erneut so ein Drama anbahnt. Wir appellieren an Wanderer in ganz Österreich, solche Beobachtungen zu melden. Aber auch Almhüttenwirte sind aufgefordert, sich bei uns oder der Veterinärbehörde rechtzeitig vor der Schließung zu melden, wenn ihnen Katzen zulaufen“, so Stadler.

Ein neues Leben für Molly, Flocke, Frosty und Snowy

Die vier geretteten Tiere haben inzwischen Namen: Molly, Flocke, Frosty und Snowy. Alle dürfen sich nun am Tierschutzhof erholen, werden medizinisch versorgt und nach der gesetzlichen Frist zur Adoption freigegeben.